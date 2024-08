Motociclista com sinais de embriaguez causa acidente no Cidade Aracy

Crédito: Gabriel Henrique

Um motociclista de 39 anos foi detido na tarde deste sábado (17) após causar um acidente na rua Antonio Busto Alabarca. Segundo informações da Polícia Militar, o homem colidiu sua motocicleta em um veículo estacionado e tentou fugir do local, mas foi impedido por populares.

De acordo com testemunhas, o motociclista apresentava sinais de embriaguez. Ao ser abordado pelos policiais, ele confessou ter ingerido bebida alcoólica, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro. No entanto, no plantão policial, ele autorizou a coleta de sangue para exame de dosagem alcoólica.

O acidente resultou em danos materiais ao veículo estacionado e ferimentos leves ao motociclista. Após ser ouvido, o homem foi liberado, mas poderá responder por dirigir sob a influência de álcool.

