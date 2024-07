Motoboy fica ferido após colisão no Jardim Lutfalla

SIGA O SCA NO

Motoboy recebe atendimento após acidente: escoriações pelo corpo - Crédito: Maycon Maximino

Um motoboy de 27 anos ficou ferido após um acidente de trânsito no Jardim Lutfalla na tarde desta terça-feira (23). A colisão aconteceu na Avenida Trabalhador São-carlense, no cruzamento com a Rua Luiz Vaz de Toledo Piza.

Segundo informações, a vítima trafegava pela avenida quando a motorista de um carro tentou fazer a conversão à esquerda para entrar na rua. O motoboy atingiu a lateral do veículo, causando ferimentos em seu corpo.

Com o impacto da colisão, o motoboy sofreu trauma no pé e escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

