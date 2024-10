Motoboy faz ultrapassagem sem cautela e se envolve em acidente no Miguel Abdelnur

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 34 anos ficou ferido em um acidente de trânsito, neste sábado (12), na Avenida Doutor Heitor José Reali, no Distrito Industrial Miguel Abdelnur, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, um ônibus transitava pela via e parou no cruzamento com a rotatória, para esperar um carro passar, pois a preferencial era dele, porém, um motoboy que seguia atrás do ônibus, tentou ultrapassá-lo, sem visualizar o carro, e acabou batendo em sua lateral.

Com o impacto, o motociclista foi ao solo e sofreu escoriações, sendo socorrido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa.

Leia Também