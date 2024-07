Motoboy é atingido por carro e condutora foge sem prestar socorro em São Carlos

UPA Cidade Aracy - Crédito: reprodução

Um motoboy de 26 anos foi vítima de um acidente de trânsito na noite deste sábado (27), em São Carlos. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima trafegava pela Rua Guilherme Simão Darezzo, no Bairro Cidade Aracy, quando foi atingida por um veículo VW/Gol no cruzamento com a Rua Antonio Luiz Zanquin.

De acordo com o relato do motoboy, a condutora do veículo, não respeitou a sinalização de parada obrigatória e colidiu com a sua motocicleta, causando danos na parte frontal do veículo. Após o acidente, a condutora fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Outros motociclistas que passavam pela região conseguiram localizar o veículo VW/Gol estacionado dentro de uma garagem na Rua Três, no Bairro Itatiaia. A condutora, por motivos desconhecidos, retornou ao local do acidente com o carro, mas não foi encontrada pela vítima, que já havia sido encaminhada para a UPA - Vila Prado após ser socorrida pelo SAMU.

O motoboy apresenta escoriações pelo corpo, principalmente nas pernas.

