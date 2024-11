Motoboy cai em córrego na região da USP

Motoboy caiu em córrego - Crédito: Gabriel Henrique

Um motociclista que não teve a identidade revelada caiu dentro de um córrego na tarde deste domingo (10), na região da USP.

Segundo informações, ele transitava pela avenida Trabalhador São-Carlense quando perdeu o controle da direção, bateu na sarjeta e acabou sofrendo a queda.

A vítima, que conseguiu sair sozinha do córrego, foi socorrida com escoriações e encaminhada até a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros. As causas do acidente são desconhecidas.

