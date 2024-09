Moto roubada na região do Shopping é localizada pelo pai da vítima

SIGA O SCA NO

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma CG Titan, que teria sido roubada na noite de sexta-feira, 30, na região do Shopping Iguatemi, foi recuperada pelo pai da vítima na manhã do dia seguinte, no Cidade Aracy.

O caminhoneiro de 40 anos foi à CPJ e relatou a sua versão dos fatos em boletim de ocorrência. Disse que o filho teria sido assaltado na noite de sexta-feira, 30, quando uma dupla roubou a moto.

Na manhã do dia seguinte, ele e seu sobrinho passaram a procurar a CG, que estaria em estado de abandono e com a chave na ignição estacionada na Avenida Vicente Laurito. Estaria apenas sem a placa. O caso foi registrado na CPJ.

Leia Também