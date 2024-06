Moto roubada é recuperada durante "Operação Escapamento" na serra do Aracy

SIGA O SCA NO

Na noite de ontem, uma ação conjunta entre a Polícia Militar, Prefeitura Municipal e Guarda Municipal foi realizada em dois pontos da cidade: na Avenida Regit Arab e na Rotatória do Zavaglia com Abdelnur.

A Operação Escapamento, que teve como objetivo principal coibir o uso de escapamentos irregulares e barulhentos. No total, 8 carros e 59 motos foram fiscalizadas. Duas foram recolhidas por apresentarem irregularidades, e dois Auto Infrações de Trânsito (AITs) foram emitidos.

Um dos destaques da operação foi a recuperação de uma moto que havia sido roubada. A motocicleta foi encontrada durante a blitz na Avenida Regit Arab, no local conhecido como serra do Cidade Aracy. Dois indivíduos pilotavam uma motocicleta roubada recentemente e quando perceberam a movimentação policial se evadiram no matagal e não foram localizados.

