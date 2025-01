Moto furtada é recuperada pela Força Tática

Compartilhar no facebook

Força Tática - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Na madrugada deste domingo (12), policiais militares da Força Tática recuperaram uma motocicleta furtada no bairro Cidade Aracy II, em São Carlos . O veículo foi localizado por volta das 3h, estacionado na esquina da Rua João Martins França com a Avenida Tetracampeonato.

Segundo informações, a guarnição composta pelo Sargento Strozzi e os Cabos Carlos e Pereira, avistou a motocicleta sem placa e com carenagens pintadas nas cores azul e branco. Após consulta ao número do chassi, foi confirmado que se tratava de um veículo furtado em 9 de dezembro de 2024, com registro de ocorrência feito na Delegacia Eletrônica dois dias depois.

A equipe tentou contato com o proprietário da motocicleta, mas não obteve sucesso. Devido à ausência do dono, o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio municipal.

