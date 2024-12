Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma Suzuki Yes preta, placa NLT1E41, foi furtada na tarde desta terça-feira, 24, do estacionamento do supermercado Savegnaco, na região da Praça Itália.

A vítima, de 42 anos, seria funcionária do estacionamento e disse que a moto foi deixada no local pelo marido é durante seu almoço, teria constatado o furto. Buscou auxílio junto a câmeras de segurança e percebeu que um homem teria levado sua Suzuki. O crime foi registrado na CPJ.

