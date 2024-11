Moto de adolescente envolvido em acidente estava adulterada

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Moto foi apreendida - Crédito: Maycon Maximino

Saiba Mais Acidente na rodovia Caixas caem de caminhonete e causam na SP-215; motociclista de 17 anos sofreu fratura

Após o acidente envolvendo uma moto que era conduzida por um adolescente de 17 anos na rodovia SP no final da tarde de ontem, a equipe de policiamento rodoviário verificou que o veículo apresentava irregularidades. Ao pesquisar a placa, foi constatado que ela pertence a uma Honda CG, embora a moto acidentada seja uma Yamaha.

Além disso, o chassi do motor estava completamente raspado, sem sinais identificáveis, dificultando a verificação da origem do veículo. A motocicleta foi apreendida e será submetida a perícia para identificar sua procedência e esclarecer as irregularidades.

Leia Também