Moradores dos condomínios Moradas vivem novo susto com incêndio em área de mata

O medo voltou a tomar conta dos moradores dos condomínios Moradas na manhã deste domingo, 18, quando um novo incêndio em uma área de mata se aproximou das residências. As chamas, impulsionadas pelo tempo seco e altas temperaturas, colocaram em risco a segurança de diversas famílias.

Alerta estadual

A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta no início da manhã deste domingo, alertando para o alto risco de queimadas em todas as regiões paulistas. As condições climáticas, com tempo seco e altas temperaturas, favorecem a propagação do fogo.

Histórico de incêndios

A região dos condomínios Moradas já havia sido atingida por um grande incêndio no final do mês passado, quando um canavial foi consumido pelas chamas. Na ocasião, a população viveu momentos de terror e diversas famílias precisaram deixar suas casas.

