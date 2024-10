Moradores de rua ateiam fogo em fios e moradores acionam o Bombeiros

SIGA O SCA NO

25 Out 2024 - 10h47

25 Out 2024 - 10h47 Por Marcos Escrivani

Bombeiros atenderam a ocorrência com três viaturas - Crédito: Maycon Maximino

Uma densa fumaça que saia de uma casa abandonada no cruzamento das ruas 13 de Maio com a rua Alípio Benedito, no Jardim São Carlos, assustou moradores e o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Porém, segundo apurado, moradores em situação de rua que frequentam o imóvel, que estaria abandonado, atearam fogo em fiação e a fumaça chamou a atenção de vizinhos que, assustados, pensaram ser um princípio de incêndio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e três viaturas foram ao local e constataram que a situação estaria controlada.

Leia Também