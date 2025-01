Morador em situação de rua é detido em flagrante durante furto a residência no Jardim São Carlos

Suspeito foi detido em cima do telhado com os produtos que iria furtar - Crédito: Maycon Maximino

Um morador em situação de rua, de 32 anos, foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira, 22, acusado de furtar uma residência na rua Benedito da Silva, no Jardim São Carlos.

A reportagem apurou que o acusado teve acesso ao interior da moradia após pular o muro, danificar uma porta e arrombar uma segunda porta que dá acesso a sala de estar e se apoderou de vários objetos.

Entretanto, no momento em que o invasor entrou na casa, soou o alarme do celular da proprietária que pediu para que sua prima lhe ajudasse, acionando a Polícia Militar que, via Copom, colocou em ação várias viaturas que rapidamente chegou até o endereço solicitado.

Por sua vez, o morador de rua já se encontrava no telhado, prestes a fugir. Um policial para evitar a ação do marginal, com o auxílio de uma escada, subiu no telhado e rendeu o acusado que estava com uma sacola com os produtos que iria furtar.

Posteriormente ele foi detido e encaminhado à CPJ. Após ser autuado em flagrante, foi recolhido ao centro de triagem.

