Morador do Cidade Aracy perde R$ 1 mil após tentar comprar carro nas redes sociais

Internet/celular - Crédito: Agência Brasil

Um homem de 34 anos, morador no Cidade Aracy, foi mais uma vítima de estelionato em São Carlos e perdeu R$ 1 mil no sábado, 30, ao tentar comprar um veículo.

Segundo consta em boletim de ocorrência elaborado neste domingo, 1, na CPJ, a vítima chegou até um Corsa, após anúncio no Facebook. Se interessou e entrou em contato com o suposto vendedor. O preço inicial do carro era R$ 12,9 mil, mas conseguiu “baixar” o preço para R$ 11,5 mil.

Porém, como o carro estaria em São José do Rio Preto, o suposto vendedor pediu um adiantamento de R$ 1 mil para “reservar” o veículo à vítima que foi a uma lotérica e fez a transferência.

Entretanto, momentos depois ao pesquisar sobre o carro na página oficial onde estaria a propaganda, viu um comunicado dando conta que golpistas estariam se aproveitando para aplicar golpes com os veículos. Relatou ainda que, após a transferência o suposto vendedor não manteve mais contato.

