Morador de rua é agredido com barra de ferro no centro de São Carlos

Um homem de 36 anos foi vítima de agressão neste domingo (08), na esquina da Avenida Doutor Carlos Botelho com a Rua Episcopal, na região central de São Carlos.

De acordo com o companheiro da vítima, que testemunhou o crime, eles são moradores de rua e estavam no local, quando um carro que passava parou e dele desembarcou um homem que agrediu a vítima com vários golpes, usando uma barra de ferro.

Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa, com fraturas no braço e na perna.

