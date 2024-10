Morador de Guarulhos perde R$ 600 ao cair em golpe de falso anúncio em São Carlos

Internet/celular - Crédito: Agência Brasil

Um morador de Guarulhos, de 38 anos, foi vítima de um estelionato ao tentar comprar um carro e perdeu R$ 600. Ele registrou queixa nesta quarta-feira, 2, na CPJ.

A vítima disse que viu no Facebook, na terça-feira, 1, a venda de um Corsa por R$ 9 mil e ao se interessar, entrou em contato com o suposto vendedor. Posteriormente iniciou diálogo via WhatsApp e o golpista disse que estaria em um cartório no centro da cidade e enviou um contrato de compra e venda para o e-mail da vítima, que se interessou.

Posteriormente o golpista pediu R$ 600 via PIX para procedimentos de vistoria horas depois teria recebido o telefonema de um suposto funcionário do cartório que pedia um valor para liberar as promissórias.

Como os procedimentos levantaram suspeitas, a vítima disse que veio a São Carlos e no endereço dado, na rua Bento Carlos, não havia cartório e também não conseguiu chegar até o veículo que estava sendo vendido e afirmou que arcou com o prejuízo de R$ 600.

