Monitores apreendem adolescente com drogas na entrada da Escola Arlindo Bittencourt

Uma adolescente de 16 anos foi detida no início da tarde desta quinta-feira (12), após ser flagrada com entorpecente na porta da Escola Estadual Arlindo Bittencourt.

De acordo com informações, por volta das 12h10, durante a entrada dos alunos do período da tarde, um monitor que estava no portão percebeu a jovem preparando um cigarro de maconha junto a outros estudantes. Ao se aproximar e constatar a substância, o monitor realizou a apreensão da droga e tentou contê-la, momento em que a adolescente esboçou reação e conseguiu se desvencilhar.

O monitor permaneceu com o entorpecente apreendido. Minutos depois, a jovem retornou ao local para questionar a atitude, sendo constatado que se tratava de uma aluna afastada da unidade por registros anteriores em seu histórico escolar.

A Polícia Militar foi acionada, e a ocorrência foi encaminhada ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde o caso foi apresentado para as providências cabíveis.

A Escola Estadual Arlindo Bittencourt passou a adotar, desde fevereiro, o modelo cívico-militar, que prevê normas disciplinares mais rigorosas, incluindo a proibição do uso de drogas nas dependências e imediações da unidade escolar.

