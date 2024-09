Mesmo com o pai tendo contraído Covid-19, filho solicita alta à Santa Casa

SIGA O SCA NO

Leito hospitalar - Crédito: divulgação

Representantes de um hospital particular formularam boletim de ocorrência na CPJ para se precaver de uma alta precoce solicitada pelo filho de um aposentado de 77 anos que teria contraído Covid-19.

O paciente estaria em uso de oxigenioterapia e agitado, não colaborando com o tratamento. O filho teria ido até a enfermaria e solicitado ao médico alta hospitalar. Mesmo após explicações sobre o procedimento, o filho manteve o pedido e disse que, se necessário, iria acionar a funerária. Foi entregue ao filho um termo, no qual ele se responsabilizaria por problemas de saúde que poderiam ser causados à saúde do pai.

Leia Também