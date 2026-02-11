Mercedes-Benz GLA 200 é furtada na região central

Mercedes Benz GLA 200 - Crédito: IA

Um furto de veículo foi registrado pela Polícia Civil em São Carlos após o desaparecimento de um automóvel Mercedes-Benz GLA 200, ano 2016, no Centro da cidade. O crime teria ocorrido entre os dias 5 e 8 de fevereiro, em período incerto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima informou que estacionou o veículo na Rua Padre Teixeira, em frente ao condomínio onde reside, na quinta-feira (5), por volta das 17h. Em seguida, viajou e permaneceu fora da cidade até o domingo (8), quando retornou por volta das 12h e constatou que o carro não estava mais no local.

O caso foi registrado como furto de veículo e será investigado pelo 3º Distrito Policial de São Carlos. Até o momento, o automóvel não foi localizado.

