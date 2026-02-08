Menino que morreu afogado em piscina participava de festa do próprio aniversário

Noah Gabriel da Silva Guimarães morreu de forma trágica - Crédito: Arquivo pessoal

Uma criança de 1 ano morreu após se afogar em uma piscina na noite deste sábado (7),no Loteamento Aracê de Santo Antônio II, em São Carlos. O caso foi registrado como morte acidental e morte suspeita.

A vítima foi identificada como Noah Gabriel da Silva Guimarães; Segundo o boletim de ocorrência, no local ocorria a comemoração do aniversário de 1 ano da criança, reunindo aproximadamente 10 a 12 pessoas, entre adultos e crianças.

De acordo com o registro policial, policiais militares foram acionados via COPOM para atendimento de uma ocorrência envolvendo o afogamento de uma criança. Ao chegarem ao endereço, foram informados de que a vítima já havia sido socorrida por uma equipe do SAMU, com apoio do Corpo de Bombeiros, e encaminhada ao Hospital Universitário de São Carlos.

Testemunhas relataram que a criança foi encontrada dentro da piscina da residência, já boiando. A cunhada do pai da vítima teria retirado Noah da água, colocando-o na borda da piscina. Em seguida, uma das convidadas da festa realizou as primeiras tentativas de reanimação até a chegada do resgate.

Os policiais constataram que um toldo estava abaixado no local devido à forte chuva, o que teria dificultado a visualização da piscina por parte das pessoas que estavam no salão onde ocorria a festa. Ainda conforme o boletim, não havia câmeras de monitoramento no local que pudessem ter registrado o ocorrido.

Após o atendimento inicial, os policiais se deslocaram até o Hospital Universitário, onde mantiveram contato com os genitores da vítima e com a médica responsável pelo atendimento. No hospital, foi informado que, apesar das tentativas de reanimação, Noah Gabriel da Silva Guimarães não resistiu e morreu.

Os pais da criança compareceram ao Plantão Policial em estado de choque, profundamente abalados emocionalmente, o que impossibilitou a formalização de seus depoimentos naquele momento. Eles relataram que, após o término da festa, a mãe desmontava a mesa de enfeites enquanto a criança estava no colo do pai. Em determinado momento, a criança teria se afastado em direção ao local onde a mãe estava, mas acredita-se que tenha seguido até a área externa da casa, onde fica a piscina descoberta.

Minutos depois, a tia da vítima teria encontrado a criança caída dentro da piscina. Mesmo com as manobras de reanimação realizadas no local e posteriormente no hospital, a criança não sobreviveu.

A Polícia Civil requisitou perícia no local dos fatos e exame necroscópico para a vítima. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) por meio da funerária de plantão. A ocorrência será encaminhada à delegacia responsável pela área para a continuidade das investigações e demais providências de polícia judiciária.

