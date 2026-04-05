Homem é preso por tráfico de drogas durante operação de Páscoa no CDHU

Crédito: SCA

Um homem de 36 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (3), durante uma operação especial do feriado de Páscoa realizada no conjunto habitacional do CDHU, em São Carlos.

Segundo informações, equipes de policiamento realizaram uma ação no condomínio com diversas viaturas, com o objetivo de coibir o tráfico de entorpecentes na região. Durante o cerco, o indivíduo, ao perceber a presença policial, tentou fugir correndo com uma sacola preta nas mãos.

Na tentativa de fuga, o suspeito acabou tropeçando e caiu no estacionamento do bloco 3, sendo detido logo em seguida pelos policiais. Durante a abordagem, foram localizadas na sacola diversas porções de drogas já embaladas para a venda.

O homem foi conduzido ao Centro de Triagem Judiciária (CTJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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