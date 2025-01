Mãe reconhece corpo do filho encontrado em vala

Local do ocorrido e gabriel no destaque - Crédito: Maycon Maximino

O corpo do jovem Gabriel Marquezin, que estava desaparecido desde a última terça-feira (7), foi reconhecido pela mãe na tarde desta quinta-feira (9).

Ela esteve no local do encontro do cadáver no canteiro central da Washington Luís (SP-310), e reconheceu o corpo do filho que estava em vala de escoamento de água, ao lado de uma bicicleta vermelha.

A mãe registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento hoje informando as mesmas roupas que estavam no corpo, além da descrição da bicicleta. Gabriel residia no jardim das Palmeiras em Ibaté.

No corpo há várias lesões, mas ainda não é possível saber o que de fato ocorreu. O caso será apurado pela Polícia Civil.

