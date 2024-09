Mãe faz BO e diz que filho de 10 anos foi agredido em escola de São Carlos

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mãe formulou boletim de ocorrência na CPJ e disse que seu filho de 10 anos teria sido agredido na sala de aula de uma escola localizada no Boa Vista, em São Carlos. O crime teria ocorrido na manhã desta quinta-feira, 19.

A mãe disse que foi comunicada via fone pela direção da escola e que um aluno considerado problemático teria agredido seu filho com um pedaço de pau, causando ferimentos nas costas e na cabeça. Afirmou ainda que o acusado seria agressivo e teria levado para a escola diversos objetos para machucar colegas de sala.

De acordo com a mãe, o estudante teria começado a brigar com seu filho na sala de aula, teria furado o braço de uma professora com um lápis. Depois da briga, disse que o filho foi ao banheiro e o agressor teria ido atrás com um pedaço de pau, quando teria ocorrido as agressões. Funcionários da escola conseguiram cessar as agressões.

A mãe disse no documento policial que o aluno agressor vai à escola com armas brancas e que o pai dele teria arma em casa e que chegou a ir na escola e ofendeu educadores com palavras de baixo calão e frases homofóbicas. A mãe solicitou junto a Polícia ajuda para que uma atitude seja tomada.

