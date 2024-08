Mãe e filha são atropeladas no centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

Socorrista da motolância prestou atendimento às vítimas - Crédito: Maycon Maximino

Uma mãe de 79 e sua filha, de 34 anos, foram vítimas de um atropelamento na manhã desta segunda-feira, 26, no centro de São Carlos.

As vítimas teriam ido até a agência no INSS e retornavam para casa pela Avenida Comendador Alfredo Maffei e na esquina com a rua D. Pedro II, por motivos ignorados, foram atingidas por um carro.

Mãe e filha foram ao solo e com ferimentos, foram atendidas pelo socorrista da motolância. Posteriormente, por meios próprios informaram que iriam para casa e procurariam atendimento médico.

Leia Também