Mãe e filha ficam feridas após colisão na região do Parque do Kartódromo

Carros envolvidos no acidente tiveram danos materiais - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na tarde desta segunda-feira, 12, na região do Parque do Kartódromo.

Uma Saveiro transitava pela rua Dr. Viriato Fernandes Nunes e, por motivos ignorados, atingiu um veículo que fazia a rotatória na Avenida Francisco Pereira Lopes.

Com o impacto, mãe e filha que estavam em um dos veículos, com ferimentos, foram socorridas pela UR do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

