Mãe e duas crianças ficam feridas em colisão frontal na SP-215 em São Carlos

Carros bateram de frente - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão frontal entre um Gol e um Monza deixou três pessoas feridas na noite desta sexta-feira (20), na rodovia SP-215, em São Carlos. Segundo informações do SCA, o acidente ocorreu quando um Gol, que seguia por uma estrada de terra, e adentrava na rodovia e foi atingido pelo Monza.

Uma mulher de 31 anos, ocupante do Gol, sofreu fraturas na perna e foi encaminhada para a Santa Casa de São Carlos por uma equipe do SAMU. Duas crianças, filhas da mulher, que estavam no mesmo veículo foram socorridas por populares e também levadas para a unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde das vitimas.

O condutor é demais ocupantes do Monza não se feriram. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária.

