Mãe é acusada de agredir filho de 3 anos com socos durante festa em Água Vermelha

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Polícia Civil vai investigar um caso de possível maus-tratos envolvendo uma mulher de 25 anos e seu filho de 3 anos. O caso foi registrado após denúncias de agressão durante uma festa no distrito de Água Vermelha, neste domingo (4).

De acordo com testemunhas, por volta das 20h30, a mulher teria sido vista agredindo a criança com puxões de cabelo e socos nas costas, enquanto a segurava no colo. A Guarda Municipal (GM) foi acionada e localizou a mulher em uma adega, com a criança ainda em seus braços.

Ao ser questionada sobre as agressões, a mulher negou os fatos, mas apresentou sinais de embriaguez. Tanto a mãe quanto a criança foram encaminhadas ao Plantão Policial, onde a mulher reiterou sua inocência. Um exame de corpo de delito realizado na criança não constatou lesões aparentes.

A madrinha da criança, presente no local dos fatos, defendeu a conduta da mãe, afirmando que ela sempre cuidou bem da criança. No entanto, devido às denúncias e ao estado da mãe, o Conselho Tutelar foi acionado e a criança ficou sob os cuidados de uma tia.

A mãe poderá responder por maus-tratos, caso as acusações sejam comprovadas.

