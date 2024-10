Ladrões usam carro roubado de motorista de aplicativo para invadir loja em Ibaté; veja vídeo

SIGA O SCA NO

08 Out 2024 - 13h15

08 Out 2024 - 13h15 Por Da redação

Uma loja foi furtada durante a madrugada na Avenida São João, na esquina com a Rua Luiz Augusto de Oliveira, no Centro de Ibaté.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, três homens que estavam com um carro roubado de um motorista de aplicativo de São Carlos entraram com tudo em uma loja e furtaram diversas peças de prata.

Após o furto, eles fugiram em direção a linha do trem.

Assim que souberam do ocorrido, a Guarda Municipal, rapidamente foi para o local, mas os ladrões conseguiram fugir.

A Polícia Militar também esteve no local e a Polícia Civil acompanha o caso.

Leia Também