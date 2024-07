Ladrão furta picape e proprietários pedem ajuda para localizá-la

SIGA O SCA NO

Ladrão levou aproximadamente 4 minutos para levar a picape - Crédito: Divulgação

Uma caminhonete Strada branca, com placas GGS3G76, foi furtada na madrugada desta segunda-feira (22) no Jardim São João Batista, em São Carlos. O veículo estava estacionado na garagem de um prédio na Rua Juan Lopes quando foi levado pelo ladrão.

De acordo com a esposa da vítima, o bandido entrou no prédio pelo portão social e teve acesso à garagem, onde furtou a picape. Câmeras de segurança registraram a ação, que durou cerca de 4 minutos. O ladrão agiu sozinho e utilizou o controle remoto que estava veículo para abrir o portão e fugir.

A Strada branca, que era utilizada para o trabalho da família, estava com capota no momento do furto. A vítima já registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil e pede a ajuda da população para localizar o veículo. Informações podem ser repassadas ao telefone 190.

