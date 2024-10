Ladrão dorme após furtar prédio em obras em São Carlos

A fiação que seria furtada, foi recuperada pelos PMs - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 31 anos foi detido por policiais militares por volta das 6h desta quinta-feira, 17, na rua Major Júlio Salles, no Jardim Paraíso. Após praticar um furto, o acusado caiu no sono profundo.

Segundo apurado, o acusado entrou no imóvel que está em obras e furtou uma grande quantidade de fios. Porém, caiu no sono e dormiu. No início da manhã, um mestre de obras chegou no local e deparou com o desconhecido “dormindo feito anjo”.

Funcionários detiveram o acusado e a PM foi acionada, encaminhando-o até a CPJ onde foi autuado em flagrante e posteriormente recolhido ao centro de triagem para continuar a soneca. As ferramentas utilizadas para a prática do crime foram apreendidas.

