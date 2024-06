Ladrão deixa para trás celular e documentos após vítima reagir a assalto em São Carlos

SIGA O SCA NO

Celular que pertence ao acusado de roubo foi apreendido pela Polícia - Crédito: Maycon Maximino

Uma comerciante de 51 anos entrou em luta corporal com um criminoso de 35 anos, identificado como L.C.M. e que teria passagens criminais por roubo e tráfico de entorpecentes. A tentativa de roubo teria ocorrido na noite desta quinta-feira, 27, na rua 7 de Setembro, em frente à Praça Brasil, na Vila Nery.

A vítima teria encerrado o expediente e fechou seu salão de manicure e dirigiu-se até sua Strada e ao entrar, teria sido abordada e rendida pelo criminoso que estava com a mão dentro de uma blusa.

Ela foi tirada do carro pelo acusado que chegou a montar para sair com o veículo, quando a vítima entrou em luta corporal e passou a gritar por socorro.

Populares que estavam nas proximidades foram em auxílio da comerciante e tentaram deter o acusado que conseguiu se desvencilhar e fugiu, mas deixou cair duas blusas, celular e documentos pessoais.

A Polícia Militar foi acionada e com as informações obtidas sobre o acusado, foi até sua moradia e obtiveram informações junto a mãe do acusado que ele não moraria mais lá e teria uma moto.

O acusado de tentativa de roubo não foi detido e os objetos apreendidos.

Leia Também