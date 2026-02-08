Ladrão arromba residência, usa o banheiro e foge levando notebook

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 51 anos foi vítima de furto após ter a residência arrombada, no bairro Jardim Nova Santa Paula, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 10h deste sábado, em um imóvel localizado na Rua Frederico Jacomino Canhoto. A vítima havia saído para trabalhar no início da manhã, deixando a residência trancada e com o sistema de alarme ativado.

Por volta das 10h50, ela foi avisada por um vizinho de que o alarme da casa havia disparado. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, onde constatou que a porta de entrada e a porta de acesso aos quartos haviam sido arrombadas. O autor cortou o fio da cerca elétrica e pulou o muro da garagem para entrar no imóvel.

Segundo o registro, dois quartos foram revirados. Entre os itens furtados estão um notebook da marca Acer, além de outros objetos pessoais, como alimentos, bijuterias e um porta-retrato com fotos da vítima e de um familiar falecido. O autor também teria utilizado o banheiro da residência, deixando roupas no local, e fugido pelo mesmo ponto de entrada.

Leia Também