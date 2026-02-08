(16) 99963-6036
domingo, 08 de fevereiro de 2026
Jardim Nova Santa Paula

Ladrão arromba residência, usa o banheiro e foge levando notebook

08 Fev 2026 - 13h50Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 51 anos foi vítima de furto após ter a residência arrombada, no bairro Jardim Nova Santa Paula, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 10h deste sábado, em um imóvel localizado na Rua Frederico Jacomino Canhoto. A vítima havia saído para trabalhar no início da manhã, deixando a residência trancada e com o sistema de alarme ativado.

Por volta das 10h50, ela foi avisada por um vizinho de que o alarme da casa havia disparado. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, onde constatou que a porta de entrada e a porta de acesso aos quartos haviam sido arrombadas. O autor cortou o fio da cerca elétrica e pulou o muro da garagem para entrar no imóvel.

Segundo o registro, dois quartos foram revirados. Entre os itens furtados estão um notebook da marca Acer, além de outros objetos pessoais, como alimentos, bijuterias e um porta-retrato com fotos da vítima e de um familiar falecido. O autor também teria utilizado o banheiro da residência, deixando roupas no local, e fugido pelo mesmo ponto de entrada.

Leia Também

Mulher registra BO após enviar fotos íntimas para "soldado americano"
Tentativa de extorsão 09h37 - 08 Fev 2026

Mulher registra BO após enviar fotos íntimas para "soldado americano"

Menino que morreu afogado em piscina participava de festa do próprio aniversário
Aracê de Santo Antonio 08h34 - 08 Fev 2026

Menino que morreu afogado em piscina participava de festa do próprio aniversário

Guarda Municipal captura condenado com mandado de prisão em aberto no Boa Vista
Furto 07h44 - 08 Fev 2026

Guarda Municipal captura condenado com mandado de prisão em aberto no Boa Vista

Colisão entre carro e caminhão é registrada na SP-318
Segurança06h59 - 08 Fev 2026

Colisão entre carro e caminhão é registrada na SP-318

Bebê morre afogado em piscina no Aracê de Santo Antonio
Tragédia 06h46 - 08 Fev 2026

Bebê morre afogado em piscina no Aracê de Santo Antonio

Últimas Notícias