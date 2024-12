Jovem resiste a abordagem, danifica viatura e agride PM

Compartilhar no facebook

Viatura PM - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um jovem de 21 anos resistiu a uma abordagem e acabou danificando uma viatura policial. O caso teria ocorrido no cruzamento da estrada municipal Domingos Zanola com a rua Júlia Paixão David, no Jardim Zavaglia por volta das 17h desta quinta-feira, 12.

Consta em boletim de ocorrência que o acusado caminhava e carregava uma mochila. Os PMs efetuaram a abordagem por ter levantado suspeitas. Segundo os policiais ocorreu resistência e foi utilizada força física.

Um PM de 34 anos teria lesionado a mão esquerda. O suspeito foi colocado na viatura e desferiu chutes causando danos no veículo. Ele foi encaminhado ao pronto socorro, mas recusou atendimento médico.

Na CPJ, o suspeito disse que realmente estaria com uma pochete e caminhava quando teria sido abordado de forma desrespeitosa e por isso teria se exaltado e respondido as supostas ofensas dos policiais. O caso será investigado pela Polícia Civil.

