Jovem motociclista morre após bater em carro em Araraquara

Um jovem de 25 anos perdeu a vida em um acidente de trânsito, na tarde deste sábado (20), no Km 76 da rodovia SP-255, em Araraquara.

De acordo com o boletim de ocorrência, um casal transitava pela rodovia em um Fiat Argo, quando avistaram um grande grupo de motociclistas, alguns parados à frente, no acostamento, e outros atrás, segundo eles, realizando manobras e malabarismos. Os motociclistas que vinham atrás do carro iniciaram uma ultrapassagem e o jovem Gabriel Pinheiro Cardoso do Nascimento estava entre eles, mas não conseguiu realizar a ultrapassagem e acabou batendo na traseira do carro.

Os outros motociclistas revoltaram-se e quiseram tirar satisfação com o motorista do carro, mas depois colocaram a moto conduzida pela vítima em uma Saveiro e foram embora.

O casal que estava no carro, permaneceu no local, aguardando a chegada do SAMU, que constatou a morte da vítima.

O motorista do carro não apresentava sinais de embriaguez e o corpo do jovemfoi reconhecido por familiares e encaminhado ao IML.

