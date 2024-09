Jovem é esfaqueado no Jardim Tangará

SIGA O SCA NO

Movimentação no local - Crédito: Gabriel Henrique

Um jovem, cuja idade não foi divulgada, foi vítima de agressão na tarde deste domingo (1º), na Rua José Maximino Júnior, bairro Jardim Tangará, em São Carlos.

Segundo informações preliminares, a vítima apresentava escoriações no peito e na mão. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. Consciente, o jovem foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos para receber atendimento médico.

A Polícia Militar (PM) também esteve presente no local para registrar a ocorrência. Até o momento, as causas da agressão e a identidade do agressor são desconhecidas.

