Irmã reconhece corpo de homem vítima de homicídio no Planalto Verde

Daniel Alves Tavares - Crédito: arquivo pessoal

A vítima de homicídio, cujo corpo foi encontrado ontem em uma mata no bairro Planalto Verde, foi identificado. A irmã esteve no Instituto Médico Legal (IML), onde fez o reconhecimento do corpo.

Daniel Alves Tavares, 30 anos, residia na região do Antenor Garcia e estava desaparecido há alguns dias. Segundo informações, ele era dependente químico.

O corpo de Daniel, que apresentava lesões na região do rosto e cabeça, foi localizado por pessoas que trabalhavam em uma horta comunitária nas imediações.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

