Influenciador digital é detido acusado de desacatar guardas municipais

Crédito: Maycon Maximino

O influenciador digital que havia sido detido na última sexta-feira (30), foi novamente conduzido ao plantão policial na tarde de hoje. Desta vez acusado de desacato contra uma equipe da GCM.

A moto que havia sido aprendida com ele foi retirada do pátio, mas foi encontrada estacionada em local proibido e com a placa irregular na região do Mercado Municipal.

Os guardas alegam que quando confeccionavam as multas cabíveis, o influenciador apareceu e teria desacatado os agentes.

O rapaz foi conduzido até o plantão policial, onde após o registro da o ocorrência, a moto foi encaminhada e ele liberado.

Leia mais em: https://www.saocarlosagora.com.br/editorias/seguranca/influencer-de-sao-carlos-e-flagrado-pela-rocam-com-cnh-cassada/172888/

Leia Também