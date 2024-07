Incêndio na via férrea interrompe trajeto de trem em Ibaté

Trem - Crédito: divulgação

Um incêndio no km 217 na via férrea, no Nosso Teto, em Ibaté, interrompeu o trajeto de um trem na manhã de segunda-feira, 29. O incidente foi registrado em boletim de ocorrência na CPJ por um analista de 25 anos que representou a empresa Rumo Logística.

De acordo com o analista, uma escolta da empresa viu as chamas e alertou o maquinista de um comboio que parou para causar maiores danos. Integrantes da Defesa Civil debelaram as chamas que atingiram a via férrea. A locomotiva foi liberada por volta das 12h15. O analista informou que a paralisação de aproximadamente 1h15 causou atraso e prejuízos e alertou para o risco que pode causar um incêndio. Segundo ele o fogo compromete a estrutura dor dormentes, que são de madeira e sustentam os trilhos, aumentando o risco de descarrilamento e perigo para a região onde o comboio passa.

