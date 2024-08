Incêndio em comércio desabitado assusta população no Centro de São Carlos; veja o vídeo

SIGA O SCA NO

Bombeiros no local - Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio de grandes proporções assustou os moradores do Centro de São Carlos na noite desta quinta-feira (22). As chamas atingiram em um comércio desabitado localizado na Rua Nove de Julho, por volta das 22h.

De acordo com testemunhas, a fumaça e as chamas eram visível a grande distância, chamando a atenção de quem passava pelo local. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros através do número 193.

Rapidamente, equipes do Corpo de Bombeiros se deslocaram para o local e iniciaram os trabalhos de combate às chamas que somente foram controladas na madrugada desta sexta-feira (23).

Felizmente, não houve feridos e as chamas foram contidas antes que se alastrassem para outros imóveis. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil.

