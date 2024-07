Incêndio em canavial leva pânico aos moradores do Moradas

Um incêndio de grandes proporções, iniciado em uma mata na tarde deste sábado (27), se alastrou rapidamente e atingiu um canavial na região do Jardim Ipanema, causando grande preocupação entre os moradores.

As chamas chegaram próximas às residências, colocando em risco a segurança dos moradores do Moradas 1. .Amedrontados, muitos precisaram deixar suas casas temporariamente enquanto as equipes de combate ao fogo atuavam no local.

O Corpo de Bombeiros e a brigada de incêndio da Raízen foram acionados e estão trabalhando para controlar as chamas e evitar que o fogo se propague ainda mais. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

