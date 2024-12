Incêndio atinge barracão de distribuidora de alimentos em São Carlos

Bombeiros no local -

Na madrugada desta sexta-feira (20), um incêndio atingiu um barracão localizado na Rua José Casale, próximo ao SAAE, na Avenida Getúlio Vargas, em São Carlos. O local pertence a uma distribuidora de alimentos.

Apesar do susto, não houve registro de vítimas. Equipes de Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local para conter as chamas. Segundo informações , os danos foram classificados como de média monta. As causas do incêndio ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

