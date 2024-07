Idoso cai no golpe do "empréstimo consignado" e tem prejuízo de R$ 16 mil em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 70 anos, residente no bairro São Carlos 3, foi vítima de um crime de estelionato na segunda-feira, dia 1º de julho, em São Carlos. Segundo informações do boletim de ocorrência registrado na CPJ na quarta-feira, dia 3, o prejuízo estimado é de R$ 16 mil.

O idoso relatou às autoridades que recebeu uma ligação telefônica de uma pessoa que se identificou como atendente de uma instituição bancária. A falsa atendente ofereceu um empréstimo consignado com condições vantajosas, induzindo a vítima a aceitar a proposta.

Acreditando estar em contato com um representante legítimo da instituição financeira, o homem forneceu seus dados pessoais e bancários à golpista. Durante o processo de "contratação" do empréstimo, ele foi instruído a realizar duas transferências via PIX: uma no valor de R$ 10 mil no dia 1º de julho e outra de R$ 6,3 mil no dia seguinte.

Ao perceber que não havia recebido nenhum retorno sobre o empréstimo e que a suposta atendente não o contatava mais, a vítima se dirigiu ao seu banco na quarta-feira, dia 3. Lá, ele descobriu que havia sido vítima de um golpe e que o dinheiro das transferências havia sido desviado para contas fraudulentas.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e localizar os responsáveis pelo crime.

Leia Também