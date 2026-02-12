Idosa é morta a facadas pelo companheiro em caçamba de bolsão no Hortência; autor foi preso pela PM

Crédito: SCA
Uma idosa identificada como Danuzia Pereira de Castro de 62 anos foi morta a facadas pelo companheiro na manhã desta quarta-feira (12), no bairro do Hortência em Araraquara. O crime ocorreu em uma caçamba no bolsão da Ecoares, local de trabalho da vítima.
De acordo com as informações apuradas, Danuzia foi atacada pelo próprio companheiro, Juliano Donizete Micelli, de 43, enquanto estava trabalhando na Avenida Jurandir Rios Garçoni.
Após o crime, o homem teria corrido até a residência do casal, onde deixou a faca utilizada no ataque. Segundo a Polícia Militar, ele estava bastante alterado no momento da abordagem e para contê-lo, foi necessário o uso de força moderada e de arma de incapacitação elétrica (Taser).
O autor foi socorrido e encaminhado à Santa Casa para atendimento médico e o posteriormente, será apresentado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde o caso será registrado e investigado como feminicídio.
Em nota, a Ecoares, concessionária responsável pelos serviços de limpeza pública em Araraquara, informou que a vítima era colaboradora da empresa Vitória, prestadora de serviços terceirizada, e que o crime ocorreu nas dependências de um Ponto de Entrega Voluntária (PEV), unidade pública destinada ao descarte regular de resíduos.
A empresa esclareceu que os PEVs são espaços abertos à população durante o horário de funcionamento e que o autor, companheiro da vítima, acessou o local e praticou o crime. A concessionária destacou que a Polícia Militar foi acionada imediatamente e realizou a prisão do agressor.
A Ecoares manifestou profundo pesar pelo ocorrido, prestou solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho da vítima e afirmou que, embora Danuzia fosse funcionária de empresa terceirizada, está oferecendo apoio aos familiares e colaborando com as autoridades.