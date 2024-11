Idosa cai em golpe pelo WhatsApp e perde quase R$ 3 mil em São Carlos

Golpe celular - Crédito: Freepik

Uma idosa de 72 anos, residente no Parque Santa Marta, foi vítima de um estelionato nesta quarta-feira, 26 e perdeu o equivalente a R$ 2.876,00. O crime foi praticado pelo WhatsApp.

A vítima compareceu na CPJ e informou às autoridades que no final da manhã recebeu mensagem no aplicativo e uma pessoa se passou por sua filha e disse que o novo contato seria utilizado apenas para o trabalho. Durante o dia, a pessoa mandou mensagens informando que precisava da quantia em questão e pediu dinheiro e que no dia seguinte ressarciria a vítima. Acreditando ajudar a filha, a idosa fez a transferência. Porém minutos depois, ao manter contato com a filha de fato, em outro número de celular, descobriu que ela não tinha pedido nenhum tipo de ajuda.

Leia Também