Idosa cai em golpe em São Carlos e perde R$ 10 mil

Golpe celular - Crédito: Agência Brasil

Uma idosa de 66 anos, que reside no centro, foi vítima de um estelionatário e perdeu R$ 10 mil durante um golpe ocorrido no início da tarde desta quinta-feira, 23, em São Carlos.

A vítima prestou queixa na CPJ e em boletim de ocorrência informou que sua mãe teria informado que ela precisava entrar em contato com um escritório de advocacia para tratar de um assunto importante.

Com o número passado pela mãe, ela contatou um homem que se passou por advogado e informou que ela teria ganho uma ação no valor de R$ 109.638,26 e para ter acesso a quantia necessitava antes, pagar a quantia exata de R$ 9.998,20. A vítima fez a transferência para uma pessoa e horas depois entrou em contato com o escritório de advocacia e teve ciência que foi vítima de golpe.

