Iago estava vivo quando foi decapitado, afirmou um dos envolvidos em depoimento

Local onde corpo foi encontrado e Iago no detalhe - Crédito: Maycon Maximino

O São Carlos Agora teve acesso ao depoimento de um dos acusados de participar do assassinato de Iago Felix de Morais, 29 anos, na última terça-feira (30). Ele se apresentou ontem à Polícia Civil.

Estão presos temporariamente Weslei Gabriel, Nelson Vechiez Neto, seu pai Willian Paulino Vechiez, conhecido como "Cigano, Vitor Antônio Cruz, e Carlos André Giovani da Silva.

Segundo acusado, ele e os demais foram chamados por Cigano que estava com uma pedra grande de crack e os convidou para utilizarem a droga. Disse ainda, que todos entraram no Gol verde de Cigano e ficaram rodando e utilizando drogas. Em dado momento pararam para abastecer e comprar dois corotes de cachaça num posto de gasolina na avenida São Carlos. Após abastecerem o veiculo, retornaram para o São Carlos 8 e ao descerem do carro, Cigano constatou que uma calota havia sumido, e em seguida adentraram em um terreno, fumaram crack e depois fizeram o trajeto inverso para localizarem a calota perdida e ao passarem por uma estrada de terra na região da UFSCAR encontraram Iago queimando fios de telefone. Após visualizar lago, Cigano teria engatado marcha à ré no carro e o convidou para irem na represa do 29 para fumarem crack.

Iago então se dirigiu para o carro, e ao se aproximar da porta, Cigano o segurou pelo pescoço enquanto o filho dele Nelson amarrou as mãos dele com enforca gato, mas todos imaginaram que era apenas uma brincadeira, inclusive lago.

Em seguida todos seguiram para a represa do 29 e ao chegarem no local, Cigano mandou todos descerem do carro. Após após todos saírem do veículo, Cigano empurrou lago no chão e começou a desferir facadas.

Ao ser surpreendido com a situação, o depoente alega que retornou para o interior do carro e nesse momento Cigano teria dito: "E aí Lelo, você não era irmão ou você ajuda a matar ele ou nós matamos você" (SIC). Diante da ameaça proferida por Cigano, o rapaz desceu do carro e pisou na cabeça do lago.

Segundo o declarante, lago estava vivo quando teve a cabeça arrancada, e após decapitá-lo, Cigano colocou a cabeça numa sacola branca de supermercado e guardou no porta malas do carro. Em seguida todos adentraram no carro e Cigano arremessou a faca utilizada no interior da represa do 29 e todos retornaram para o São Carlos 8 onde Cigano explicou que havia matado lago porque ele era "Jack" e depois começou a exibir a cabeça para os populares dizendo que tinha matado um Jack.

Os acusados devem ser indiciado pelo crime de homicídio e ocultação de cadáver.

