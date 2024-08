Homem passa por cirurgia após descumprir medida protetiva e ser expulso por populares

UPA Cidade Aracy - Crédito: reprodução

Um homem de 38 anos foi detido por policiais militares após ser acusado de descumprir medida protetiva. O caso aconteceu por volta das 20h30 desta quinta-feira, 8, no Cidade Aracy.

PMs foram acionados via Copom e quando se aproximavam do local onde teria ocorrido a violência doméstica, notaram uma aglomeração onde estaria o acusado com sangramento no braço esquerdo.

A vítima, de 38 anos, disse que o acusado foi até sua casa e teria invadido, quando populares o expulsaram da moradia. Indagado, afirmou que teria ido a residência buscar pertences pessoais. Devido ao ferimento, foi encaminhado a UPA Aracy e transferido em seguida à Santa Casa, onde passou por cirurgia e ficou internado sob escolta policial. A autoridade plantonista, diante dos fatos, fez a autuação em flagrante do acusado de descumprir medida protetiva.

Leia Também