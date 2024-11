Homem se nega a devolver PIX feito por engano em sua conta

PIX -

Uma transferência equivocada está dando trabalho para uma mulher de 46 anos, residente no Jardim Paulistano, em São Carlos. A “dor de cabeça” é tanta que ela prestou queixa na CPJ nesta segunda-feira, 25.

No boletim de ocorrência, a vítima disse que no dia 19 de outubro fez um PIX por engano no valor de R$ 159 para um homem. Porém percebeu o erro somente nesta sexta-feira, 22. Deste então, através de contatos via fone tenta falar com o beneficiado para que ela devolva o dinheiro que foi depositado indevidamente em sua conta. Porém, o homem não retorna as ligações.

