Homem que atropelou três pessoas no Douradinho é condenado a mais de 7 anos de prisão

Vítimas sendo socorridas pelos Bombeiros - Crédito: arquivo

Um homem que atropelou três pessoas no bairro Douradinho, em maio de 2021, foi condenado pelo tribunal do júri nesta quarta-feira (19), no Fórum Criminal de São Carlos. (relembre o caso).

O caso aconteceu na rua João Garcia, após uma discussão entre vizinhos. Os jurados negaram absolvição pleiteada pela defesa em plenário, mas reconheceram o privilégio de violenta emoção por ato injusto das vítimas e também acataram a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas. Uma delas sofreu ferimentos graves.

Pelas três tentativas de homicídio, A.S.Q. foi condenado a 7 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão. Por possuir maus antecedentes, inclusive está preso por outro processo, deverá cumprir a pena em regime fechado.

Movimentação na rua onde ocorreu o fato.

O caso

Segundo o B.O. registrado no Plantão Policial, policiais militares foram chamados na rua João Garcia e apuraram que houve uma briga entre dois vizinhos.

Durante a confusão, alguns vizinhos teriam tentado impedir que A.S.Q. anos arrancasse com o carro. Neste momento ele acelerou e atingiu três pessoas. Em seguida se evadiu do local.

O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer as vítimas, entre elas uma gestante de 29 anos. Um homem 54 anos precisou passar por cirurgia, já que o carro passou sobre o seu tórax.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial, onde compareceu a esposa do motorista do carro, acompanhada do advogado.

A mulher relatou que o companheiro passou sobre uma poça de água com o veículo e molhou a vizinha, que teria proferido injúrias contra ele. Disse ainda que o companheiro não teve a intenção de molhar ninguém, que ainda se desculpou.

Mais tarde, quando o estudante voltou para buscar a mulher para trabalhar, teria sido cercado pelos vizinhos e avançado com o carro, atingindo as vítimas.

