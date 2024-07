Homem perde R$ 5 mil ao se interessar por carro na internet

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Duas pessoas fossem enganadas por um estelionatário na tarde desta quinta-feira, 18, em São Carlos. Ambas compareceram à CPJ para narrarem o crime em que estariam envolvidos como vítimas.

O comprador de 62 anos e a vendedora de 22 anos narraram o que teria ocorrido e a motivação seria a compra de um carro anunciado no Facebook, por R$ 14,5 mil.

O homem disse que viu o anúncio e se interessou. Ligou e falou com um homem que disse ser tio da vendedora. Passou o endereço onde estaria o carro e poderia ver pessoalmente. A vítima afirmou que durante a conversa foi reajustado o valor da venda para R$ 8 mil, sendo que R$ 5 mil seria via PIX o restante com a entrega de uma ferramenta (serra fita).

Já a vendedora do carro disse que um desconhecido pediu o fone via contato pelo Facebook e que estava interessado no carro e que um pedreiro que estaria trabalhando em sua obra ia até sua casa buscar o carro e a transação seria finalizada através de depósito via PIX. Disse que ambos poderiam ir ao cartório e após a finalização da documentação o carro poderia ser levado pelo pedreiro.

A vítima disse que fez o PIX de R$ 5 mil na conta de uma desconhecida e a vendedora disse que o dinheiro não chegou até ela. Foi quando ambos perceberam que seria um golpe e que foram vítimas. O carro foi registrado em boletim de ocorrência na CPJ.

